La théorie associationniste de la créativité de Mednick (et d'autres auteurs)

L'associationnisme était à ses débuts une approche philosophique affirmant que la pensée humaine opérait en associant un État à d'autres États successeurs.

Les associationnistes britanniques, parmi lesquels John Locke et David Hume se distinguent , ont fait valoir que ce principe d’association s’appliquait à tous les processus mentaux et que les idées s’y associaient dans l’esprit selon certaines lois, parmi lesquelles la loi de la continuité et la loi de la similitude.

De quelle manière ce concept est-il associé aux processus créatifs? Pour cela nous devons examiner la théorie associationniste de la créativité .

Les idées de Sarnoff Mednick

La loi de la continuité postule que les idées qui ont été expérimentées ensemble tendent à apparaître ensemble dans notre esprit (par exemple, lorsqu'une situation évoque un sentiment ou le souvenir d'une personne).

La loi de la similarité, quant à elle, soutient que les contenus psychiques qui ont une similitude ont tendance à se manifester ensemble dans notre pensée (par exemple, quand une image de quelqu'un évoque des traits de sa personnalité).

En 1962, Sarnoff Mednick a publié sa théorie associative du processus de création , dans lequel il a soutenu que la pensée créatrice était le processus par lequel des éléments disparates se combinent dans de nouvelles combinaisons pour élaborer une proposition utile pour l'individu ou la société. La combinaison des éléments les plus éloignés est considérée comme plus créative que la combinaison d'éléments plus similaires.

Sérendipité, similitude et méditation

Mednick a soutenu que l'individu peut produire des solutions créatives par l’un des trois processus suivants: sérendipité, similarité ou méditation . La sérendipité serait un processus d'association accidentelle, la similitude serait par l'évocation entre deux éléments et la méditation produirait une évocation pour présenter trois éléments ou plus.

Cet auteur a également identifié différentes variables, en particulier les différentiels, qui pourraient contribuer à augmenter la probabilité de parvenir à une solution créative ou de créer une nouvelle association. Ainsi, une base d'étude psychologique de la création a été créée à partir d'une théorie associationniste de la créativité.

Le test des associations distantes

Apparemment, l’un des avantages de la théorie de l’association appliquée à la créativité est qu’elle pourrait être mise à l’épreuve. En 1967, Mednick a opérationnalisé la définition associative de la créativité via le test des associations distantes (RAT) , qui est un instrument très appliqué dans la recherche sur la pensée créative, même de nos jours.

Dans leur étude, l’équipe Mednick a rendu compte de la valeurs de fiabilité RAT élevées , ainsi qu’une corrélation positive entre les scores élevés en RAT et la flexibilité mentale élevée, alors que les scores faibles en RAT étaient liés à des individus extrêmement dogmatiques. Des études ultérieures ont montré une forte corrélation avec l’Échelle de notation de la créativité (CRS), alors qu’il ne semble pas exister de corrélation entre le test RAT et le test d’analogie de Miller (MAT) ni avec la moyenne pondérée cumulative (GPA).

Critique du test de créativité

Malgré l’utilisation intensive du RAT dans l’étude de la créativité, l'instrument n'a pas été exempt de critiques . L'une d'elles est orientée de manière à supprimer l'effet que la motivation de l'individu peut avoir sur le score, ainsi que d'autres facteurs intrinsèques à la personne, tels que ses expériences passées. Il a également été constaté qu'un score élevé de la RAT est significativement lié à d'autres variables cognitives telles que la capacité verbale.

De même, la théorie associative dans son ensemble a aussi des détracteurs. Parmi eux, Daniel Fasko, qui soutient que la théorie associative de la créativité est trop simpliste pour aborder la complexité de ce phénomène psychologique.

Alexander Bain et le concept d'incubation

Une des propositions sur la créativité qui est née de l’association est l’idée d’incubation proposée par Alexander Bain.

Cet auteur propose que l'incubation a lieu lorsque les nouvelles combinaisons d'éléments se dégagent des idées existantes dans l'esprit de l'individu. Dans cette perspective, la création à partir de rien serait impossible, car la création est comprise comme un acte combinant de manière nouvelle le substrat stocké dans l'esprit des individus.

Apprentissage accidentel

D'autres auteurs soulignent l'importance du processus de formation, de conservation et d'utilisation des associations, non seulement pour la créativité, mais aussi pour l'apprentissage fortuit, compris comme apprentissage fortuit, une situation dans laquelle des idées ou des relations apparemment non pertinentes tendent à être associées plus tard générer un changement dans les connaissances de l'individu et / ou dans son comportement.

En ce sens, il est entendu qu'un individu créatif manifestera un meilleur apprentissage incident.

Pour expliquer le lien possible entre créativité et apprentissage fortuit, deux hypothèses ont été proposées: (a) un individu très créatif a une sensibilité perceptuelle plus grande pour des stimuli apparemment non pertinents; et (b) la personne très créative peut mieux retenir le stimulus et le rendre plus accessible ultérieurement, dans le but d'utiliser les informations dans une tâche d'apprentissage fortuite (Laughlin, 1967).

Pensée créatrice vue par l'associationnisme

En résumé, du point de vue de l’associationnisme, la pensée créatrice est le résultat d’un processus mental dans lequel des éléments disparates se combinent de manière nouvelle. aboutissant à une proposition utile à l'individu ou à l'environnement ou résoudre un problème.

Selon les associationnistes, les idées mènent successivement à d'autres idées et ce continuum de connexions constituerait le fonctionnement général de l'esprit.

Dans cette perspective, toute théorie associative sur la créativité se focalisera sur l’analyse de la manière dont ces idées peuvent être générées et en comment ces idées sont liées dans notre esprit .

À l’heure actuelle, il est généralement admis qu’augmenter le nombre d’options ou d’éléments permettant de générer une grande variété d’associations facilite la créativité. En fait, de nombreuses théories actuelles sur la créativité placent la clé du processus créatif, précisément dans l’association des idées proposée par Mednick.

